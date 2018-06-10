حريق في مخازن مفوضية الإنتخابات العراقية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

قالت وزارة الداخلية العراقية إن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق الذي إندلع في مخازن مفوضية الانتخابات بجانب الرصافة من بغداد ومنعته من الوصول الى المخزن الثالث الذي يضم صناديق الإقتراع المهمة.



وكانت مصادر سياسية وأمنية في بغداد قالت لمراسل أخبار الآن أن الحريق الذي إندلع في مخازن مفوضية الانتخابات في جانب الرصافة من بغداد أتى على كامل صناديق الاقتراع التي كان من المقرر إعادة فرزها وعدها يدوياً وفق قرار البرلمان العراقي الأخير.

و كانت وزارة الداخلية العراقية قالت الأحد أن فرق الدفاع المدني التابعة لها حاولت إخماد الحريق الذي إندلع في مخازن مفوضية الانتخابات في جانب الرصافة من العاصمة بغداد.



و كشفت اللجنة الامنية في مجلس بغداد أن الحريق الذي إندلع ظهر الاحد في العاصمة إستهدف صناديق الاقتراع بجانب الرصافة , مشيرة الى أن تلك الصناديق تم إحراقها بالكامل.



و يأتي إندلاع الحريق في مخازن مفوضية الانتخابات التي تحوي صناديق الاقتراع بعد أيام قليلة من توصيات اللجنة الوزارية العليا و قرار البرلمان العراقي بشأن إعادة فرز وعد يدوياً لأوراق الاقتراع على خلفية شبهات تلاهب و تزوير شابت العملية الانتخابية في عدد من محافظات العراق.



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