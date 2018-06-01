الأمم المتحدة تؤجل التصويت على مشروع قرار لحماية الفلسطينيين

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة - (أ ف ب)

أعلن دبلوماسيون الخميس ان مجلس الامن الدولي اجل التصويت على مشروع قرار يدعو الى حماية الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة، بعد سعي الولايات المتحدة الى اجراء تعديلات عليه.

وقال سفير الكويت منصور العتيبي الذي قدم مشروع القرار "تلقينا تعديلات متأخرة للغاية من دولة عضو، لكن يتعين علينا النظر فيها". وذكر أن التعديلات قدمتها الولايات المتحدة.

وعقب التأجيل أعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي أن بلادها ستستخدم "حتما الفيتو" ضد مشروع القرار، واعتبرت أنه منحاز لجانب دون الأخر وسيجهض الجهود المبذولة للتواصل إلى سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأشارت إلى أن حماس لم تذكر في مشروع القرار على الرغم من أن حماس في الحقيقة هي المسؤولة عن العنف في قطاع غزة،

في المقابل يتهم مشروع القرار إسرائيل بحسب هايلي باستخدام القوة المفرطة والعشوائية ضد المدنيين بينما حماس هي التي أطلقت سبعين صاروخاً بشكل عشوائي على مدن إسرائيلية هذا الأسبوع.

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