كوبيتش يدعو الى تشكيل حكومة عراقية غير طائفية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دعا ممثلُ الأمم المتحدة إلى العراق يان كوبيتش الى تشكيل ِ حكومة ٍ عراقية وطنية تتجاوز الطائفية وإطلاق ِ حوار شامل من أجل تحقيق الإصلاحاتِ التي تحتاجها البلاد.

كوبيش ذكر في تقريرهِ الى مجلس الأمن أنه حث القادة السياسيين العراقيين الى إعطاء الأولوية لحوار شامل غير طائفي وضمان تشكيل حكومة حقيقية تعكس إرادة الشعب العراقي سريعا.

وأضاف كوبيش أنه "من الضروري أن تعمل الحكومة الجديدة ككتلة واحدة وسط الإنقسامات الطائفية و العرقية في السعي لمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية

وعن أجواء العملية الانتخابية قال كوبيتش "جرت الانتخابات في جو هادئ ومستقر على وجه العموم" لكنه أشار إلى أن الانتخابات شهدت نسبة مشاركة متدنية , كما تم تسجيل عمليات تزوير وترهيب من طرف مجموعات مسلحة في الانتخابات البرلمانية العراقية التي إنتظمت في 12 آيار / مايو.

وأوضح المسؤول الاممي أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات منخفضة قدرت بحوالي 44% , لافتا إلى أن أكثر من نصف المقترعين قرروا عدم ممارسة حقهم الديمقراطي.

وأشار كوبيش إلى أن هناك شكاوي في كركوك تطالب بالعد اليدوي للنتائج وبخاصة من جانب العرب والتركمان , مؤكداً أن "يونامي" حثت مفوضية الانتخابات على الفصل في جميع الطعون على النحو المناسب وفي الوقت المناسب , إن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم المشورة والنصح ودعم أي إجراءات ضرورية للحفاظ على الثقة في العملية الانتخابية.

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