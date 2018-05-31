السلطات الجزائرية تضبط كميات هائلة من مادة الكوكايين

أخبار الآن | الجزائر - الجزائر - (وكالات)

ضَبطت السلطات الجزائرية ما يزيد عن سبعئمة كيلوغرام من مادة الكوكايين المخدِرة كانت مخبأة في سفينة شحن، كان من المفترض أن تـُفرِّغ السفينة المسجَلة في ليبيريا شحنتها من اللحوم المجمدة البرازيلية في ميناء وهران غربي الجزائر، إلا أن قوات خفر السواحل الجزائرية فتشت السفينة قبل ان ترسو في الميناء.

قالت وزارة الدفاع الجزائرية، إن خفر السواحل بوهران، غربي البلاد، ضبط الثلاثاء "كمية ضخمة" من الكوكايين تزن 701 كلغ، كانت على متن باخرة قادمة من أميركا اللاتينية، وأوردت الوزارة، في بيان، أن خفر السواحل بوهران، تمكن من "إحباط محاولة إدخال كمية ضخمة من الكوكايين تقدر بـ701 كلغ كانت معبأة في حاوية على متن باخرة نقل بضائع قادمة من أميركا اللاتينية".

ونشر موقع وزارة الدفاع صورا لعلب شبيهة بتلك التي يعلّب فيها اللحم، وهو منتج تستورده الجزائر خاصة من البرازيل، وتعد المخدرات التي تم حجزها أكبر كمية كوكايين يتم ضبطها في الجزائر منذ 2012، حين تم ضبط 165 كيلوغراما من الكوكايين مهربة مع بودرة الحليب استوردت من نيوزيلاندا..

اقرأ أيضا:

الجزائر تشن حربا شرسة على الإرهاب





