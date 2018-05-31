الخارجية الأمريكية تضيف هيئة تحرير الشام للائحة الإرهاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الخارجية الأمريكية تعديل تصنيف جبهة النصرة في قائمتها للمجموعات الإرهابية لتشمل أسماءً مستعارة أخرى استخدمتها الجبهة مثل "هيئة تحرير الشام" وهي فرعٌ تابع لتنظيم القاعدة في سوريا.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان أنها أضافت الأسماء المستعارة لجبهة النصرة إلى قائمتها للمجموعات الإرهابية كإرهابٍ عالمي متخصص، بموجِب القانون الأمريكية.

في يناير 2017 ، أطلقت جبهة النصرة إنشاء HTS كوسيلة لتعزيز موقعها في الانتفاضة السورية ولتحقيق أهدافها الخاصة باعتبارها تابعة لـ "القاعدة". منذ يناير 2017 ، واصلت المجموعة العمل من خلال HTS في السعي لتحقيق هذه الأهداف.

وأشار منسق مكافحة الإرهاب ، السفير ناثان أ. سيلس ، إلى أن "تصنيف اليوم يخدم إخطارًا بأن الولايات المتحدة لا تنخدع بمحاولة تابعة لـ" القاعدة "لإعادة تشكيل نفسها. ومهما اختلف اسم "نصره" ، فسوف نستمر في حرمانه من الموارد التي يسعى إليها لتعزيز قضيته العنيفة ".

ويقول البيان الأمريكي "تُخبرنا إجراءات اليوم الجمهور الأمريكي والمجتمع الدولي بأن HTS هو اسم مستعار لجبهة النصرة. تسميات الإرهاب تعرض وتعزل المنظمات والأفراد وتحرمهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. علاوة على ذلك ، يمكن أن تساعد التسميات أنشطة إنفاذ القانون التي تقوم بها الوكالات الأمريكية والحكومات الأخرى.

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