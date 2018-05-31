الجيش الليبي يحبط هجوما على قاعدة تمنهنت العسكرية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

صد الجيشُ الوطني الليبي هجوماً شنته ما تسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي وجماعاتٍ مسلحةٍ من المعارضة التشادية، ضد قاعدةِ تـَمنهنت جنوبي البلاد.

وقال الناطق باسم إحدى الكتائب التابعة للجيش، علي عبد الجليل، إن الهجوم استهدفَ البوابة الأمامية للقاعدة، وأن المسلحين اشتبكوا مع قوات الجيش الذي تمكن من تدمير سيارتين للمهاجمين، مما أدى إلى انسحابهم.

وأضاف عبد الجليل أن طائرات الجيش الليبي تصدت أيضا للهجوم.

وأكد المتحدث العسكري أن القوات المسلحة تتخذ من القاعدة المستهدفة في تمنهنت مقرا لها، مشيرا إلى أن الجنود في حالة استعداد، وأعلنوا حالة الطوارئ منذ فترة تحسبا لهجوم مماثل.

وحول الخسائر البشرية، قال الناطق الرسمي باسم الكتيبة 116 أن جنديين فقدا خلال الهجوم الذي تزامن مع اقتراب الجيش الليبي من بسط سيطرته على مدينة درنة شرقي ليبيا، مشيرا إلى أن مصيرهما لم يعرف حتى الآن.

ويأتي هذا الهجوم بعد يومين من لقاء قادة الأطراف الليبية في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واتفاقهم على اجراء انتخابات عامة قبل نهاية العام الجاري.

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