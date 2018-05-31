الأمم المتحدة: قتال غير مسبوق في مدينة "درنة" الليبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفاد تقرير تابع لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن القتال في مدينة درنة الليبية وصل مستويات غير مسبوقة بغارات جوية وقصف واشتباكات ضارية على الأرض، وأضاف المكتب أن هناك نقصا حادا في المياه والطعام والدواء، كما أن الكهرباء والمياه مقطوعة بالكامل عن 125 ألفا تقريبا من سكان درنة.



وتعتبر درنة المدينة الوحيدة بين مدن شرق ليبيا الخارجة عن سيطرة الجيش الليبي الوطني، وفي مطلع أيار/ مايو الجاري، أعلن قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، بدء عملية عسكرية لتحرير مدينة درنة التي تحتلها جماعات إرهابية، وقال حفتر: "نبشركم بأن ساعة الصفر لتحرير درنة قد دقت، وأن قواتكم تدك الآن معاقل الإرهاب في هذه المدينة التي تبعد أكثر من ألف كلم شرق العاصمة طرابلس".

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