الأسد: لم نطلب من الإيرانيين إرسال قوات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نفى رئيسُ النظام السوري بشار الأسد توجيهَ دعوة رسمية إلى إيران للدخول إلى سوريا والقتال مع قواته ضد فصائل المعارضة, وهو أول تصريح ٍ بعد أن دعاه الرئيس الروسي فلاديمير بتوين في سوتشي الى سحبِ القوات الأجنبية من سوريا.

كما نفى الأسد في تصريحاتٍ لوسائل ِ إعلام ٍ في روسيا وجودَ قوات إيرانية في سوريا، وقال إن هناك ضُباطاً إيرانيين فقط يعملون مع قواته, نافياً أيضاً سقوطَ قتلى إيرانيين في الضربات الإسرائيلية على مواقعَ عسكرية إيرانية.

وأضاف الأسد "لم تكن لدينا أي قوات إيرانية في أي وقت من الأوقات، ولا يمكن إخفاء ذلك , لا نخجل من القول بأن لدينا مثل هذه القوات لو كانت موجودة، فنحن من دعونا الروس وكان بإمكاننا أن ندعو الإيرانيين".

ودعمت إيران النظام السوري، خلال السنوات الماضية، سياسيًا واقتصاديًا، إضافة إلى دعم عسكري عبر ميليشيات تقاتل مع قوات النظام ، وإقامة قواعد عسكرية في مناطق عدة.

من جهة أخرى يقول مسؤولون في طهران أن وجود قوات إيرانية داخل سوريا هو إستشاري فقط بناء على طلب النظام السوري.

لكن تصريحات الأسد تدعم دعوة روسيا إلى ضرورة خروج القوات الأجنبية غير السورية من سوريا، في إشارة إلى القوات الإيرانية , وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا خلال لقائه رئيس النظام السوري بشار الأسد في سوتشي قبل أسبوعين إلى سحب جميع القوات الأجنبية من سوريا مع تقدم الحل السياسي , لكن بوتين إستثنى الروس لأنهم مدعوون رسميًا بحسب تعبيره.

وعقب ذلك أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافريننييف، أن تصريح بوتين "يخص كل المجموعات العسكرية الأجنبية، الموجودة على أراضي سوريا، بمن فيهم الأمريكيون والأتراك وحزب الله والإيرانيون".

وردًا على روسيا إعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، الأسبوع الماضي، أن"وجود إيران في سوريا يأتي بناء على طلب من حكومتها.

وقال قاسمي إن إيران ستبقى ما دام هناك إرهاب ولطالما تريد الحكومة السورية ذلك"، مشيرًا إلى أنه "ليس بإمكان أحد أن يرغم إيران على القيام بعمل ما".

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