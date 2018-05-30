ماكرون يشيد بقرارات الرئيس ماتاريلا في الأزمة الإيطالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أشاد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بقرارات الرئيس الإيطالي سيرغيو ماتاريلا في تباين لردود الأفعال الأوروبية على الأزمة التي تعيشها إيطاليا.

وأكد ماكرون دعمه لمارتيلا الذي يقوم بواجبه الأساسي لضمان استقرار المؤسسات والديموقراطية في بلاده بحسب وصفه.

واختلفت ردود الأفعال الأوروبية على الأزمة الإيطالية بين مواقف رسمية داعمة لقرارات الرئيس، والأحزاب الشعبوية التي حذرت من انقلاب على إرادة الشعب الإيطالي.

من جهته، رأى ستيفن سيبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن "احترام الديمقراطية الإيطالية والمؤسسات الديمقراطية يستلزم ترقب أي حكومة ستقود البلاد، وأي أفكار سيعرضها على شركائه الأوروبيين".

وأضاف: "لا تزال الحكومة الألمانية مستعدة للعمل بشكل وثيق وفعال مع الحكومة الإيطالية، هذا موقفنا الأساسي".

كما دعا المفوض الأوروبي المكلف الموازنة، غونتر أوتينغر، شركاء منطقة اليورو إلى التحرك لإقناع الناخبين الإيطاليين بأهمية العملة الواحدة، عبر ممارسة تأثير إيجابي على عملية اتخاذ القرارات في إيطاليا، بحسب تصريحات أدلى بها على هامش اجتماع عام للمسيحيين الديمقراطيين الألمان في برلين، كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

فيما حذر نايجل فاراج الزعيم السابق لحزب الاستقلال البريطاني "يوكيب"، في تغريدة على تويتر من الغضب الكبير للناخبين الإيطاليين. وقال النائب الأوروبي البريطاني: "سيشعر الناخبون الإيطاليون بالغضب إن عرقلة المؤسسات تعيين وزراء جدد. آن الأوان لانتخابات جديدة وأصوات جديدة"

وأضاف: "إذا ورثت إيطاليا ماريو مونتي جديدا، ورئيس وزراء جديدا مؤيدا للاتحاد الأوروبي توقعوا غضبا كبيرا"

ودانت مارين لوبن، زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية ما اعتبرته انقلابا وفاشية مالية للاتحاد الأوروبي في إيطاليا. وكتبت على تويتر أن "الاتحاد الأوروبي والأسواق المالية يصادران مجددا الديمقراطية"، معتبرة أن ما يجري في إيطاليا هو انقلاب وسطو لمؤسسات غير شرعية على الشعب الإيطالي.

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