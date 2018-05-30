عقوبات أمريكية جديدة على أشخاص وكيانات إيرانية

ألآن | الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على ستة إيرانيين وثلاثة كيانات مقرها إيران منها سجن إيفين في طهران.

وتستهدف أيضا العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة جماعة أنصار حزب الله ومجموعة هانيستا للبرمجة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت خلال الشهر الجاري عقوبات على 6 أفراد مرتبطين بفيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني، و3 كيانات إيرانية أخرى.

وذكرت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن معاقبة الأفراد الستة والكيانات الثلاثة جاءت بموجب التشريعات الأمريكية التي تستهدف بشكل خاص الإرهابيين الدوليين المشتبه بهم والنشاط المالي الإيراني.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، مساء الثلاثاء الماضي، وإعادة فرض العقوبات الخاصة بالاتفاق على طهران، إلى جانب عقوبات أخرى ستفرضها الإدارة الأمريكية.

من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إن الولايات المتحدة ستفرض بعض العقوبات الجديدة لـ"معاقبة" طهران على نشاطها في المنطقة. وذكر أن الإجراءات ستتخذ خلال الفترة ما بين 90 و180 يوما.



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