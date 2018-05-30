روسيا تدعو إلى انسحاب جميع القوات غير السورية من الجنوب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جمانة بشان)

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، كل القوات غير السورية إلى الانسحاب من حدود سوريا الجنوبية مع إسرائيل.

يأتي ذلك بعد أن سيطر مقاتلو المعارضة السورية على مساحات من جنوب غرب سوريا في المنطقة المتاخمة لهضبة الجولان ، بينما يسيطر جنود جيش النظام وميليشياته مدعومة على أراض قريبة.

بعد التحذيرات التي أطلقتها واشنطن وتلويحها بإجراءات حازمة ردا على انتهاكات الهدنة في جنوب سوريا.. شددت موسكو على ضرورة خروج الفصائل الأجنبية من هناك سريعاً سيما بعد ورود تقارير عن حشد جيش النظام السوري لشن عملية عسكرية وشيكة في درعا، بغرض استعادة المنطقة من أيدي المعارضة التي توحدت فصائل منها تحت اسم "جيش الإنقاذ" تحضيرا للمواجهة المحتملة.

مصادر روسية أفادت بأن ملف الجنوب السوري اقترب من مرحلة الحسم، بعد تبلور الصفقة بين موسكو وواشنطن وعمّان، بما يضمن تجنب المواجهة ، حيث تريد البلدان الثلاثة تسليم المنطقة إلى الشرطة العسكرية الروسية، بوجود مجالس المعارضة المحلية.

كما يشمل الاتفاق تأمين عدم دخول المسلحين ولا إيران إلى المنطقة، مقابل تسليم فصائل المعارضة الأسلحة الثقيلة كافة.

ولم يتطرق المصدر الروسي إلى كيفية إدارة درعا التي تسيطر المعارضة على نحو 70% من مساحتها، لكنه أوضح أن كافة المناطق الحدودية ستُسلم إلى النظام السوري، وفق الاتفاق الذي لا يتضمن وجوداً للقوات الإيرانية فيها.

هذه التصريحات أعقبها تحرك ميداني على الأرض .. فقد استهدفت الفصائل المقاتلة بالقذائف المدفعية أماكن سيطرة قوات النظام في مدينة درعا، مستهدفة آليات لقوات النظام خلال توجهها من بلدات تسيطر عليها قوات النظام في ريف درعا، إلى مواقع لقوات النظام في المدينة، ولم ترد معلومات إلى الآن، عن حجم الخسائر البشرية التي خلفها الاستهداف، الذي يأتي بالتزامن مع تحضرات من جانبي النظام وحلفائها والفصائل، لعملية عسكرية ومعارك مرتقبة بين لطرفين، في حال لم يتم التوصل لاتفاق مسبق حول الجنوب السوري.

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