النقابات الأردنية تحتج على مشروع قانون ضريبة الدخل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تسببَ إضرابٌ عام بشللِ المرافق الحيوية في القطاعين العام والخاص في الأردن وذلك تلبية لدعوةِ النقاباتِ للاحتجاجِ على مشروعِ قانونٍ يوسعُ قاعدةَ الخاضعين لضريبة الدخل.

ويعدُ الإضرابُ الذي تمَ تداولهُ بكثرة على مواقعِ التواصل رسالة من النقاباتِ للبرلمان الذي قالَ رئيسهُ عاطف الطراونة إن المجلسَ سيقومُ بواجبهِ تجاهَ القانون بما يحققُ آمالَ وتطلعات المواطنين , مؤكداً أن وصولَ التعديلات لا تعني إستسلامَ المجلس للصيغة الحكومية الواردة.

و إستجاب معظم القطاعات في كافة أنحاء الأردن للإضراب، حيث أغلقت المحلات التجارية أبوابها وتوقف العاملون في مختلف الدوائر والمؤسسات عن أعمالهم رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل.

و كانت 15 نقابة في الأردن دعت أعضاءها و منتسبيها في القطاعين العام و الخاص للإضراب رفضا لمشروع القانون الذي إستدعى إقدام البرلمان على إتخاذ قرار بعقد سلسلة حوارات موسعة لمناقشته مع مختلف القطاعات المهنية و الصناعية و التجارية و العمالية.

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