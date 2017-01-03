80% من أراضي اليمن تحت سيطرة الشرعية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( غرفة الاخبار )



نفذ الجيش اليمني عملية عسكرية شاملة فجر الثلاثاء، ضد تنظيم القاعدة في جبال المراقشة بمحافظة أبين شرق عدن، بمساندة مباشرة من قوات التحالف العربي.

وأفادت مصادر محلية ، بمقتل ما لا يقل عن 26 شخصاً من عناصر القاعدة وقوات التدخل السريع التابعة للجيش خلال معارك متواصلة.

إلى ذلك، أكدت مصادر عسكرية أن قوات من وحدة التدخل السريع، التي جرى تدريبها من قبل قوات التحالف مؤخراً، هي التي تقوم بتنفيد العملية مدعومة بنحو 60 عربة مسلحة وآليات عسكرية.

وقد تحركت باتجاه منطقة جبال المراقشة الوعرة، التي تعتبر المعقل الرئيس للقاعدة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي. يذكر أن منطقة المراقشة بين مدينة شقرة الساحلية ومديرية أحور، وتبعد نحو مائتي كيلومتر شرق عدن.

إقرأ: قوات الشرعية اليمنية تستعيد السيطرة على جبلين في محافظة صعدة الحدودية

أعلن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية رسمياً قطع الطريق الرابط بين مدينة البقع بمحافظة صعدة، ومحافظة الجوف، وأعلنوا الخط الرابط منطقة عسكرية بعد السيطرة عليه. وشهدت جبهات القتال، الاثنين، مواجهات عنيفة سقط فيها العشرات من المتمردين بين قتيل وجريح.



وقالت مصادر عسكرية إن نحو 16 عنصرا من الميليشيات سقطوا قتلى وجرحى بقصف طائرات التحالف العربي لكهف كانوا يتحصنون فيه قبالة منطقة الربوعة شمال محافظة صعدة الحدودية.

تقرير صحفي للمكتب الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة قال إن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن نجحت في تحرير أكثر من 80% من الأراضي اليمنية وتسليمها للحكومة الشرعية.



كما تمكنت عاصفة الحزم من تدمير القوة الجوية للإنقلابيين بالكامل، وتدمير أكثر من 95% من الصواريخ الباليستية التي استولى عليها الحوثيون، إضافة إلى تدمير 98% من الدبابات والمدرعات التي استولى عليها الحوثيون، مما حرم إيران من جعل اليمن رابع دولة عربية تسقط تحت نفوذها وأزال تمددها بالمنطقة.

كما قامت قوات التحالف بتأمين خطوط الملاحة الدولية عبرمضيق " باب المندب"، مما أدى إلى القضاء على النفوذ الإيراني باليمن، وزوال الخطر الذي تشكله ميليشيا الحوثيين على المملكة.





إقرأ أيضاً:

الإمارات تدشن العام الجديد بدعم شرطة عدن

الفريق رياض: لن أخلع بزتي العسكرية قبل تحرير الموصل