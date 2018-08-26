حذارِ من النوم بشعر مبلل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قد ينصدم البعض من تحذير عدم النوم بالشعر المبلل ولكن لا غرابة في هذا التحذير فإن الشعر المبلل يمكن أن يؤدي إلي العديد من المشاكل، حسمبا نشر موقع روسي خبرا يشير من خلاله جمة من مخاطر النوم بالشعر المبلل.

ووفقا لموقع anews، حيث يتضح أن هذه العادة ليست جيدة لصحة الشعر ويمكن أن يكون لها عواقب صحية قد تصدمك، فمن بين المخاطر الصحية التي يسببها عادة النوم بشعر مبلل ما يلي :

1- الحساسية:

حيث تعمل رطوبة الشعر على جذب عدد متنوع من الطفيليات لينمو ويتكاثر. ويمكن للشخص أن يعاني من عث الغبار بسبب النوم بشعر رطب. ويمكن أن تسبب هذه البكتيريا حساسية قوية، تؤثر على كلاً من الجلد والجهاز التنفسي.

2- درجة الحرارة:

يعد الشعر الرطب أكثر برودة عند النوم، فيؤدي ذلك لإلتهاب بصيلات الشعر. ويظهر احمرار على الجلد،إلى جانب الحكة والألم. إضافة إلى درجة الحرارة البادرة والتي يمكن أن تسبب أيضا التهاب في الحلق والأذنين والأنف والجيوب الفكية.

3- إنتقال العدوى:

أشار الخبراء إلى أن هناك مجموعة هائلة من البكتيريا تتراكم في الفراش والوسائد، لتبدأ بالتكاثر بشكل أكثر فعالية في حين توافر البيئة الرطبة. حيث تخلق المنشفة المبللة أو الشعر المبلل جوا ملائما لنمو البكتيريا الضارة، والتي من الممكن أن تؤذي فروة الرأس وتؤدي إلى الإصابة بعدوى.

4- التقصف :

أكد أطباء أنه لابد أن لا ينشف الشعر المبلل بقوة بالمنشفة ولا يمشط مباشرة بعد الإستحمام، حيث يؤدي ذلك إلى تقصفه. وذكر باحثون أن النوم بالشعر المبلل قد يتسبب في جفافه وفقدان لمعته.

5- قشرة الرأس:

يتسبب النوم بشعر مبلل إلى ظهور قشرة الرأس ويصعب التخلص من هذه المشكلة إلى حد ما، ولذلك يجب منع ظهورها.

6- التسبب في الصداع:

النوم بالشعر المبلل يصيبك بالصداع في اليوم التالي عند الإستيقاظ ويعود السبب إلى أن رطوبة شعرك تسببت بخفض الحرارة في محيط رأسك بشكل لافت، مما ينجم عنه هذه الآلام، والتي تشبه إلى حد كبير الشعور الذي ينتابك عند تناول "الأيس كريم" أو مشروب شديد البرودة بسرعة.

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