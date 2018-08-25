فيروس "غرب النيل" يقتل 11 شخصا في اليونان

أخبار الآن | أثينا - اليونان (رويترز)

توفي احد عشر شخصا من أصلِ مئةٍ وثمانية عشر مصابا بفيروس "غرب النيل" في اليونان هذا الصيف، وهو أعلى عدد من الحالاتِ المُبلغ عنها منذ عام 2012.

ووفقا للمركز اليوناني لمكافحةِ الأمراض والوقاية منها، تسجلُ اليونان تفشي فيروس غرب النيل الذي ينقله البعوض، منذ عام 2010، عندما بلغَ عددُ حالات الإصابة مئتين واثنتين وستين بينها خمسٌ وثلاثون حالة وفاة.

وفي 2012 أصيب 161 شخصا بالفيروس وتوفي منهم 18، وفي العام الماضي أصاب الفيروس 48 توفي منهم 6.

ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة خلال عامي 2015 و 2016.

وأصدرت السفارة الأميركية في أثينا تحذيرا صحيا تدعو فيه مواطنيها لاتخاذ إجراءات وقائية مثل تنظيف الأماكن التي يمكن أن يتكاثر فيها البعوض مع تشذيب الحشائش والأشجار.

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