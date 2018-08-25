دراسة حديثة تحمل بشرى سارة لمن يعانون من السمنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

كشف باحثون في دراسة حديثة عن وجود خلايا في الدماغ تساعد على محاربة السمنة وتقليل الرغبة في تناول الطعام.

في وقت تشير التوقعات بأن يعاني 22% من البالغين في جميع أنحاء العالم من السمنة بحلول عام 2045، أظهرت دراسة حديثة، أنه يمكن تشغيل خلايا معينة في الدماغ لجعل الشخص يشعر بالشبع، وتقليل الشعور بالرغبة الشديدة في تناول الطعام.

واكتشف الباحثون للمرة الأولى، أنه يجب تحفيز الخلايا لتقليل تأثير تناول وجبة طعام، وجعل الناس يشعرون بالامتلاء ما يساعدهم على إنقاص الوزن أو تجنب الإصابة بالسمنة.

ويشير الباحثون إلى أنه رغم وجود أدوية لمكافحة السمنة، إلا أن هذا الاكتشاف يمكن أن يجعل من الأسهل أن نكون أكثر تحديدًا عند استهداف منطقة الدماغ التي تتحكم في الشهية.

وأجرى فريق في جامعة أبردين، تجربة على الفئران لمعرفة كيف يمكن السيطرة على الشهية عن طريق استهداف خلايا معينة توجد في جزء من الدماغ يتلقى معلومات من القناة الهضمية حول كمية الطعام التي تم تناولها.

ويقول الباحثون، إن بإمكانهم “تشغيل” الخلايا – التي يطلق عليها الخلايا العصبية POMC – لإنتاج نفس هرمون الامتلاء الذي يرسله الجسم بعد تناول وجبة الطعام، ويمكن أن يستخدم الأطباء هذا لعلاج السمنة، وهي مشكلة متنامية في جميع أنحاء العالم.

ويقول العلماء، إن تحفيز هذه الخلايا له “تأثير كبير وسريع على سلوك التغذية”، ما يعني أنه يقلل الرغبة في تناول الطعام، و عندما قام العلماء بتفعيل هذه المنطقة من الدماغ عند الفئران أكلوا كمية أقل من الطعام.

ويرى القائمون على الدراسة أن اكتشافهم هذا يفتح الباب أمام أدوية جديدة يمكن تطويرها للتحكم في الشهية وتحسين الصحة.

وعلى الرغم من استخدام حبوب منع الحمل في الماضي للحد من الشهية، من خلال التحكم في مستويات الناقل العصبي السيروتونين، فإن هذه المادة الكيميائية المهمة لها وظائف أخرى في الجسم أدت إلى تأثيرات جانبية غير مرغوبة.

اقرا ايضا

السمنة والسكري للحامل يؤديان لإصابة الطفل باضطراب نفسي