الصحة البريطانية توصي بالعسل كعلاج أمثل للسعال

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

نصحت إرشادات طبية في بريطانيا بتناول العسل كعلاج أولي فعال لغالبية الذين يعانون من السعال، بدلا من إستخدام المضادات الحيوية لجهاز مناعة قوي. و قالت الدراسة المقترحة من المعهد الوطني للصحة والرعاية الممتازة إن هناك بعض الأدلة المحدودة على أن العسل الأبيض يمكن أن يساعد في تحسين أعراض السعال , حيث بقول مسؤولو الصحة البريطانية إن الأطباء نادرا ما يصفون المضادات الحيوية لعلاج السعال، لأنها لا تكون فعالة بشكل كبير في غالبية الحالات ولا تخفف من أعراض المرض.

وغالب الأحيان يتحسن المريض ويخف السعال من تلقاء نفسه خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع. وتهدف التوصيات الطبية الجديدة لمواجهة مشكلة مقاومة الجسم للمضادات الحيوية، وبالتالي تراجع فاعليتها، حيث يؤدي الإفراط في استخدام المضادات الحيوية إلى زيادة مقاومة الفيروسات وإيجاد جراثيم قوية تقاوم الأدوية، مما يصعب علاج العدوى. ويعد تناول مشروب ساخن محلي بالعسل مع الليمون والزنجبيل علاجا منزليا معروفا للسعال والتهاب الحلق، ويُنصح المرضى باستخدام هذه العلاجات الطبيعية، والانتظار حتى تتحسن الأعراض من تلقاء نفسها، قبل الذهاب إلى الطبيب.

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