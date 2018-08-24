دراسة: تناول الكحول بأي كمية مهما قلّت ضار جدا بالصحة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

كشفت دراسة نشرتها صحيفة "لانسيت" الطبية أنه لا صحة لوجود فائدة صحية من تناول الكحول بمستوى معتدل بل إن أي كمية منه تتسبب بأضرار صحية بالغة.



وتنفي الدراسة صحة تقارير سابقة تروج لوجود فائدة صحية من تناول الكحول باعتدال، بزعم أن ذلك مفيد لصحة القلب، أو مزاعم وجود المواد المضادة للأكسدة.

وتناولت الدراسة التي تمت في جامعة واشنطن في سياتل، ضرورة التدخل الحكومي للطلب من الناس الابتعاد نهائيا عن تناول الكحول.

وفي تفاصيل الدراسة حول العبء العالمي للأمراض وتقييم شامل للوفيات والعجز، يظهر وفاة 2.8 مليون شخص سنة 2016 بسبب الكحول، وأنه السبب الرئيسي للعجز والوفاء للفئة العمرية بين 15 و 49 سنة بقرابة 20% من الوفيات في 195 بلدا بين سنتي 1990 و2016.

وجرى تحليل 694 دراسة عن تعاطي الكحول لدى 28 مليون شخص حول العالم لكشف مخاطره.

وتبين أن 27.1 من وفيات السرطان لدى النساء و 18.9% من وفيات السرطان لدى الرجال فوق سنة الـ 50 مرتبطة بعادة تناول الكحول، وكان أكبر سبب الوفيات من الكحول لدى الشبان في مرض السل.

وقالت البروفسورة ايمانويلا جاكيدو المشرفة على الدراسة إنه على الحكومات مراجعة سياسات تقييد تناول الكحول وبرامج الصحة والتوصية بالامتناع عن الكحول، مع زيادة الضرائب على منتجاته وتقييد ساعات توفره والدعايات التي تروج له للمساهمة بتقليص تناوله وتخفيف الخسائر الصحية الناتجة عن تناوله.

بينما قال ماكس جريسوولد الباحث بمعهد القياسات الصحية والتقييم في سياتل "لا يوجد مستوى آمن من الكحول".



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