مع وجبات العيد الدسمة.. نصائح وأطعمة تساعد على الهضم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في عيد الأضحى تفطر بعض العائلات على كبد الخاروف الذي يُذبح صباح العيد، ويتغدّون على اللحم المطبوخ مع الأرز أو المشوي، ويتعشّون أحياناً على ما تبقى من الطعام أو وجبات سريعة، هذه السلوكيات الغذائية قد تسبّب عسراً بالهضم؛ لأن اللحم يكون ثقيلاً على المعدة، ويعاني البعض من الآلام في البطن والمعدة، ولا يعرفون كيف ينظّمون الهضم أو يعالجون عسره، ما ينغّص عليهم أجواء العيد والفرح خلال وجودهم مع أقاربهم وأصدقائهم.

ومن المهم جداً زيادة مناعة الجهاز الهضمي وتعزيز كفاءته، إذ إنه يعمل على تفتيت الطعام، وامتصاص العناصر الغذائية، وإزالة السموم، وإفراز الهرمونات، ويمكن ذلك عن طريق تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تساعد على الهضم وتجنّب الحموضة في المعدة.

كما أن شرب السوائل وخصوصاً الماء يساعد على التخلّص من الفضلات في الأمعاء. كما يمكن تناول الحليب منزوع أو قليل الدسم.ولتقليل كمية الدهون التي تدخل الجسم يمكن تناول الأسماك، أو اللحوم المشوية بعد إزالة الدهن عنها، مع التخفيف من الأطعمة المقليّة والوجبات السريعة التي تسبّب الحموضة. طعام ومن المهم عدم الإكثار من تناول القهوة والشاي والمشروبات الغازية التي تزيد من الأحماض، واستبدالها بمشروبات الأعشاب والماء والحليب والزنجبيل وشاي النعناع.

وحتى تكون كفاءة الهضم عالية يمكن تناول الطعام على وجبات صغيرة ومنتظمة، وألا يكون دفعة واحدة كبيرة، وأن يتم الأكل ببطء حتى يُمضغ الطعام جيداً، ويتم تفتيته قبل وصوله إلى المعدة.

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