دراسة تكشف أن خفض الكروهيدرات يزيد نسب الوفاة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

توصلت دراسة حديثة إلى أن الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، قد تتضمن خطرا يهدد الحياة ويزيد من نسبة الوفاة، خاصة عندما تكونُ اللحومُ ومنتجاتُ الألبان هي البديلُ الرئيسي للأغذية النشوية. وأكدت النتائج أن الوجبات الغذائية العصرية التي تشجع على خَفْضِ جميعِ أنواعِ الخبز والبطاطا والمعكرونة من النظام الغذائي، قد تَضُرُ الصحة أكثر مما تنفعها.

وأشارت دراسات سابقة إلى أن الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات تساعد على فقدان الوزن على المدى القصير وتحسن مستوى ضغط الدم، من دون أن يكون هناك معلومات واضحة عن الآثار طويلة الأمد لهذا النظام الغذائي.

وقال البروفيسور والتر ويليت، المتخصص في علم الأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، وأحد معدي الدراسة: "يمكن للكميات الكبيرة جدا من الكربوهيدرات أو القليلة منها، أن تكون ضارة، ولكن ما يهم أكثر هو نوع الدهون والبروتين والكربوهيدرات".

ووجدت الأبحاث الأمريكية التي أجرتها جامعة هارفارد للصحة العامة أن الذين يتناولون كمية معتدلة من الكربوهيدرات (50%-55% من السعرات الحرارية اليومية)، لديهم معدلات وفيات أقل من أولئك الذين يتناولون وجبات "منخفضة الكربوهيدرات" أي أقل من 40% من السعرات الحرارية، وأيضا من أولئك الذين يتناولون كميات أعلى من 70% من الكربوهيدرات

ويقترح الباحثون اتباع نظام غذائي متوازن مع الحصول على 50% من السعرات الحرارية من الكربوهيدرات، وهذا يدل على أنها يجب أن تحتوي على الألياف العالية والأطعمة الكاملة، بدلا من مواد مثل المشروبات الحلوة أو الأطعمة الغنية بالسكر.

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