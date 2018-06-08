دراسة: عصير الكرز يحافظ على صحة القلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن عصير الكرز الحامض "Montmorency" يمكن أن يخفض مستويات الكولسترول وضغط الدم لدى كبار السن، وبالتالي يحافظ على صحة القلب.

ويعد كرز "Montmorency" من أكثر أنواع الكرز الحامض نموًا في الولايات المتحدة وأكثرها شيوعًا، ويتوافر على مدار العام، في أشكال مجففة ومجمدة ومعلبة وعصير مركّز.

الدراسة أجراها باحثون بقسم الصحة السلوكية والتغذية في جامعة ديلاوير الأمريكية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (Food & Function) العلمية.

ولاكتشاف تأثير كرز "مونتمورينس"، راقب الباحثون 34 رجلاً وامرأة تبلغ أعمارهم بين 65 و80 عامًا، وقسموهم إلى مجموعتين في تجربة استمرت لمدة 12 أسبوعًا.

وشربت المجموعة الأولى حوالي كوبين من عصير كرز "مونتمورينس" (بمقدار كوب صباحًا ومساءً) يوميًا، فيما شربت المجموعة الثانية نفس الكمية من مشروب وهمي بنكهة الكرز وطعمه ولونه، لكن لا يحتوي على خصائصه.

وطُلب من المشاركين، الذين لم يكونوا على دراية بنوع المشروب، الحفاظ على عاداتهم الغذائية والنظامية المعتادة طوال فترة الدراسة.

وقام الباحثون بقياس ضغط الدم والوزن ونسبة السكر في الدم والأنسولين والكولسترول في بداية الدراسة ثم أجروا نفس القياسات مرةأخرى في نهاية تجربة 12 أسبوعًا.

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