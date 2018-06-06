كيف تنظم نومك في شهر رمضان؟

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

على الاغلب...يعاني كثيرون منكم خلال شهر مضان من اختلال في نظام النوم ومواعيده بسبب التغييرات التي تطال الجوانب الاجتماعية سواء الزيارات التي غالباً ما تكون في فترة ما بعد الإفطار، أو بسبب مواصلة البعض السهر حتى أوقات السحور، ويُعد تأمين ساعات كافية من النوم من الأمور الاساسية التي تعين على الصيام وتمنح الجسم الطاقة، ولهذا يقدم خبراء في الطب البديل وفي مجال النوم نصائح عدة..



- أسباب تغير نمط النوم في رمضان:

هناك عدة أسباب وعوامل تؤدي الى تغير نمط النوم في رمضان من بينها: تناول الطعام في وقت متأخر أي بعد غروب الشمس، بالاضافة الى وجبة السحور ما قبل اذان الفجر والامساك عن الطعام، وبدء العمل في وقت متأخر من ساعات الصباح، وزيادة الواجبات الاجتماعية ولقاء الاقارب والاصدقاء في فترة المساء ولساعات متأخرة من الليل، والتأخر في الخلود الى النوم وقطع النوم لتناول وجبة السحور، ومشاهدة التلفاز بكثرة ومتابعة المسلسات الرمضانية حتى ساعة متأخرة من الليل.

- كيف أحافظ على نمط النوم في رمضان ؟

إن الحفاظ على نمط نوم صحي خلال رمضان يساعد على التقليل من الاثار السلبية المترتبة عن قلة النوم، ولتحقيق ذلك اليكم النصائح التالية:

تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل النوم.

عدم ممارسة أي نشاط بدني قبل ساعة من النوم تقريبا.

تجنب تناول الطعام في الثلاث الساعات تقريبا قبل النوم.

تجنب تناول اطعمة من شأنها ان تؤدي الى الارق في النوم خلال وجبة السحور.

محاولة الخلود مبكرا الى النوم.

العمل على تنظيم بيئة النوم من خلال سرير وفراش مريح.

مصدر الصورة (meteoweb)



اقرأ أيضا:

نصائح لخسارة الوزن في رمضان