البطاطا المشوية .. هل هي صحية فعلا؟

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

بالرغم من أنها وجبة خفيفة ويعدها كثيرون صحية، إلا أن البطاطا المشوية يمكنها أن تتسبب في عدم فقدان الوزن كما يظن البعض. والسبب أن هذا النوع من البطاطا تكون مغطاة بكمية من السكر، والتي تتجاوز ​​19 ملعقة صغيرة في الحبة، أي ضعف ما تحتويه علبة مشروبات غازية. طبيب مختص اكد لصحيفة الصن البريطانية إن هذه مشكلة بالنسبة لواحد من كل عشرة بالغين. خاصة الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم، ومئات الآلاف من المصابين بداء السكري والذين يكونون في الأغلب من النوع الثاني غير المشخص.



وأضاف: "إذا كنت تأكل رقائق البطاطا كل يوم، فإن التحول إلى البطاطس المشوية سيكون أفضل بالنسبة لك، لكن إذا كنت تعتقد أن البطاطا المشوية عبارة عن وجبة غداء صحية، فقد يكون من الأفضل التفكير في بدائل أخرى كالبطاطا الحلوة".



وقال الدكتور زاند فان تولكين لصحيفة "The Sun" البريطانية، إنه من المرجح أن يتفاجأ العديد من البريطانيين الذين يعتقدون أن البطاطا المشوية خيارا صحيا، وأشار الدكتور إلى أن كل حبة بطاطا متوسطة الحجم تحوي ما يقرب من 90 جرام من السكر، أي ما يعادل 19 ملعقة صغيرة تقريبا من السكر، مقابل سبعة فقط في علبة "الكوكا"، محذرا من الإقبال عليها..



وبالرغم من الأضرار التي تحدث عنها زاند فان تولكين، إلا أنه قال: "ما تزال البطاطا المخبوزة خيارا أفضل من شريحتي خبز أبيض، أو أي من الكربوهيدرات المصنعة"، وأضاف للصحيفة: "تحتوي على الكثير من الألياف ، وذات قيمة غذائية كبيرة". لكن هذا لا يعني أن البطاطا "صحية"، والوقوع في فخ زيادة الوزن كما يفعل كثيرون.

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