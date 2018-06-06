إحذروا الإكتئاب.. فالعواقب وخيمة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

يبدو أن للاصطدام بواقع الحياة أوجه جديدة أكثر قبحا من مجرد الشعور بثقل الأحمال، أو الإصابة بالضيق، فقد ربطت دراسة جديدة بين الإصابة بالاكتئاب والخرف، معللة الأمر بأن الاكتئاب بتسبب فى الإسراع من وتيرة شيخوخة الدماغ، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة قوية تجمع بين الاكتئاب وشيخوخة الدماغ، بما يتضمن احتمالية فقدان الذاكرة والوظائف الإدراكية، والقدرة على معالجة المعلومات



الدراسة الجديدة التى أجريت فى جامعة ساسيكس البريطانية، حللت نتائح 34 دراسة سابقة شملت قرابة 71 ألف شخص، بعضهم يعانون من الاكتئاب والبقية من أعراض الإصابة به، لتخلص إلى أن الإصابة بالاكتئاب تتسبب فى الإسراع من وتيرة الإصابة بالشيخوخة، مما يزيد فرص الإصابة بالخرف..



وتفيد نتائج الدراسة فى التشخيص المبكر للخرف، والذى قد يتطلب عقودا لتشخيصه بصورة صحيحة، كما طالب القائمون على الدراسة بضرورة توفير خدمات دعم قوية لمن يعانون من الاكتئاب والقلق، للحفاظ على وظائفهم الدماغية لوقت أطول من حياتهم..

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