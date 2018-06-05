لكل عشاق الشاي والقهوة.. لا تغلي الماء مرتين

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

يرتكب كل هواة تناول الشاي والقهوة خطأ شائع بينهم، وهو غلي الماء في البراد لأكثر من مرة،ولكنها عادة قد تؤثر على صحتهم دون أن يدرون.



ويحذر أحد خبراء الشاي في بريطانيا، من عدم غلي الماء في البراد لأكثر من مرة، وذلك لأنه يتسبب في إزالة عناصر مهمة منهان وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.



ويؤكد خبير الشاي، وليام غورمان، أن تكرار غلي الماء يؤدي إلى انتزاع الأوكسجين والنيتروجين منها، وهو ما يؤدي في النهاية إلى "كوب ممل"، بحسب تعبيره.

ويوضح: "عادة عندما يبرد الشاي، فإن الناس تعيد غلي الماء في البراد من أجل صنع فنجان آخر، إلا أن القيام بهذا يضمن لك الحصول على كوب ممل من الشاي، ولكنك في حاجة في المقابل إلى ماء جديد، لأنك عندما تقوم بإعادة التسخين فإن كل الأكسجين والنيتروجين يخرج من الماء".

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