عالمة تحذر من خطر فقدان جيل كامل لحاسة السمع

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

يبدو أن جيلا كاملا معرض لخطر فقدان السمع بسبب سماع الموسيقى الصاخبة على الهواتف المحمولة قبل بلوغ سن الثلاثين، وفقا لخبيرة في علم السمع.



وقالت عالمة السمع انه يمكن أن يكون تأثير الموسيقى الصاخبة التي تتعرض لها الأذنان، مماثلا لما يحدث أثناء التعرض لهدير إقلاع طائرة .



يذكر أن فقدان السمع عملية غير قابلة للعكس، ويقدر أن نسبة كبيرة من أولئك الذين يعانون من مشاكل السمع، تعرضوا لهذا النوع من الضوضاء.

وأشارت إلى الأرقام التي توضح أن عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، ممن يعانون من أضرار دائمة في السمع، قد تزايد في جميع أنحاء بريطانيا على مدار العقد الماضي.



ويبلغ مستوى الصوت الآمن الأقصى المقبول عموما للضوضاء لفترات طويلة، 85 ديسيبل.



وقالت السيدة سيد: "ليس من الصعب تخيل ما سوف يحدثه التعرض الطويل لهذا النوع من الضوضاء. وظهر نوع فقدان السمع الذي نعالجه اليوم إلى حد كبير في الخمسينيات أو العشرين سنة الماضية. إنها قضية عالمية وأمر مأساوي".

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