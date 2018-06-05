الشرقاوي: اكتشفنا بروتينا يكون بلورات تشبه مينا الأسنان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (عمر السامرائي)

قال المدرس والباحث في طب الأسنان الدكتور شريف الشرقاوي وهو أحد المشاركين في الدراسة، قال إن فريق العلماء اكتشف مادةً تمكن من خلالها خلق بروتين معين، مضيفا في لقاء مع أخبار الآن، أن البروتين المُكتشف وضع في محلول معين، وبينت النتائج أنه قادر على تكوين بلورات مثل تلك الموجودة في مينا الأسنان

وكان علماء قالوا إنهم طوروا مادة يمكن أن تساعد في تجديد مينا الأسنان، الأمر الذي من شأنه أن يضع حدا لمشكلة تسوس الأسنان، التي يعاني منها ملايين البشر في العالم.

والمينا هي الطلاء الخارجي للأسنان، وتعد أصعب نسيج في جسم الإنسان، ويمكن أن تقاوم درجات الحرارة المرتفعة للمشروبات والحموضة العالية في الأغذية، لكن مادة المينا، وبخلاف الأنسجة الأخرى، لا يمكن أن تنمو لوحدها مجددا إن اهترأت، مما يؤدي إلى الألم وفقدان الأسنان لدى ما يقرب من 50 بالمئة من سكان العالم

وقال باحثون في جامعة كوين ماري في العاصمة البريطانية لندن، إنهم طوروا طريقة لتنمية المواد المعدنية، مما يمهد الطريق لتجديد الأنسجة الصلبة مثل مينا الأسنان والعظام.

ووجد فريق الباحثين بروتينا قادرا على تحفيز نمو البلورات بطريقة مشابهة للكيفية، التي تنمو بها البلورات عندما تتطور مينا الأسنان في جسم الإنسان.

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