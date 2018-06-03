دراسة: قلّة النوم قد تكون سبباً للإصابة بالسمنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



أظهرت دراسة أميركية أجُريت بجامعة "أريزونا" للعلوم الصحية، علاقة وطيدة بين انخفاض عدد ساعات النوم ليلًا وتناول الوجبات السريعة التي تُعرض لخطر الإصابة بالسمنة.



وأفاد حوالي 60% من المشاركين أنهم يتناولون وجبات خفيفة بشكل منتظم ليلاً، فيما كشف 66% أن قلة النوم دفعتهم إلى التهام المزيد من الوجبات السريعة.



ووجد الباحثون أن نوعية النوم السيئة تبدو مؤشرًا رئيسيًا على الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة، كما وجدوا أن الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة، ارتبطت بمضاعفة مخاطر الإصابة بالسمنة والسكري من النوع الثاني، وغير ذلك من المشاكل الصحية.

وعرض باحثوا جامعة "أريزونا" الأميركية نتائج بحثهم الأخير، أمام المؤتمر السنوي الذي تنظمه الأكاديمية الأميركية لطب النوم وجمعية أبحاث النوم في شهر حزيران/يونيو الجاري في مدينة بالتيمور.

وراقب الباحثون 3 آلاف و105 من البالغين، في 23 منطقة بالولايات المتحدة الأميركية، واستطلعوا ما إذا كان المشاركون يتناولون بانتظام وجبة خفيفة ليلاً، وما إذا كانت قلة النوم قد أدت بهم إلى تناول المزيد من الأطعمة السريعة، كما أبلغ المشاركون عن عدد ساعات نومهم.

وقال الدكتور، مايكل جراندير، إن "الدراسة تشير إلى أن الحرمان من النوم يمكن أن يؤدي إلى تناول الوجبات السريعة ليلاً، ما يؤدي إلى زيادة الوزن".

وأضاف أن "العلاقة بين النوم السيئ والرغبة الشديدة في تناول الطعام غير المرغوب فيه قد تمثل طريقة مهمة تكشف الدور الذي يلعبه النوم في تنظيم عملية التمثيل الغذائي".

وتؤثر اضطرابات النوم على ما يقدر بـ 15 إلى 20% من البالغين في الولايات المتحدة، وفقًا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية.

وكشفت أبحاث سابقة أن الحصول على قسط كاف من النوم ليلاً؛ أي من 7 إلى 8 ساعات يوميًا يحسن الصحة العامة، ويقي الإنسان الكثير من الأمراض، وعلى رأسها السكري والسمنة.

وربطت الدراسات أيضًا، بين اضطرابات النوم وخطر التعرض للإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وضعف الجهاز المناعي.

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