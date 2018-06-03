تقنية حقن البلازما لعلاج خشونة المفاصل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )



يعتبر علاج المفاصل و الاوتار عن طريق حقن البلازما المأخوذه من المريض نفسه من الطرق الحديثة جدا في علاج التهابات المفاصل و تهيج الاوتار, و تعد أيضا طريقة امنه و فعالة مقارنة بالطرق التقليدية , و في بعض الاحيان اقل كلفة ايضا .

عندما تحدث إصابة فى جسم الإنسان يقوم الجسم بإرسال كمية من الصفائح الدموية الى موضع الإصابة لبدء عملية الإلتئام و تحفيز الخلايا هناك على تصليح ما أفسدته الإصابة.

و لذا فكر العلماء فى إستخدام تركيز أكبر من الصفائح الدموية فى البلازما لعلاج العديد من الإصابات و الأمراض و التى كان الجسم يستغرق وقتا طويلا للتعافي منها أو أنه كان لا يتعافى منها بصورة كاملة.

و قد أدى إستخدام حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية الى حدوث ثورة فى علاج العديد من الحالات الى تصيب المفاصل و الأربطة بنجاح كبير دون حدوث مضاعفات أو أعراض جانبية.

و يتكون الدم من سائل (يعرف بأسم البلازماplasma) يسبح به خلايا الدم الحمراء و البيضاء و الصفائح الدموية. و هذه الصفائح الدموية (platelets) لها دور كبير فى علاج الإصابات فى الجسم

. فعند حدوث الاصابة يقوم الصفائح الدموية ببدء عملية تخثر الدم . كما أن الصفائح الدموية تحتوي على العديد من البروتينات و التى يطلق عليها أسم "عوامل النمو" و التى تفرزها لتساعد في عملية الشفاء من الإصابات.

حيث تساعد على نمو الأوعية الدموية الجديدة وتنشيط التئام الأنسجة. كما تقوم هذه المواد بإجتذاب الخلايا الجزعية الى موضع الإصابة و بتحفيز إنقسامها و نشاطها. و الخلايا الجذعية و هى خلايا بدائية لها القدرة على الإنقسام والتكاثر لتعطي أنواعاً مختلفة من الخلايا المتخصصة كالخلايا الغضروفية و العظمية غيرها. و هذه الخلايا الجذعية مسؤولة عن تجديد الخلايا التالفة مما يؤدي إلى إنتاج خلايا جديدة بشكلٍ ذاتي للجسم وتجديد الأنسجة.

و للعلاج بهذه الطريقة به يتم أولا سحب 30-60 ميلليلتر من الدم من المريض نفسه و يضاف إليها مادة مانعة للتجلط ثم يوضع الدم فى انابيب معقمة يتم وضعها جهاز معين (آلة طرد مركزي) لعدة دقائق لفصل السائل الذى يحتوي على جزء من البلازما و الصفائح الدموية (PRP)عن باقي مكونات الدم. بعد ذلك يتم حقن هذا السائل و الذى يكون تركيز الصفائح الدموية مرتفعا (5 الى 10 أضعاف تركيزها فى الدم) فى الجزء المصاب.

ويستفيد من هذه الحقن لمن يعانون :

منخشونة مفصل الركبة و مفاصل اخرى: الدراسات التى تمت حتى الآن على هذه الطريقة تشير الى ان حقن الصفائح الدموية هو إجراء آمن و يساعد على علاج خشونة الركبة و تقليل الألم المصاحب لها. و هى أفضل كثيرا من حقن المواد الزلالية و التى تراجع إستخدامها بصورة كبيرة حاليا. كما أن الدراسات التى تمت بإستخدام الرنين المغناطيسي أثبتت ان حقن الصفائح الدموية تساعد على وقف او تأخير تدهور حالة الركبة. و هذه الطريقة ليس لها أي أعراض جانبية و يمكن تكرارها إذا لزم الأمر. و عادة ما يبدأ المريض فى الشعور بالتحسن بعد 2 – 4 أسابيع من الحقن. و لكن هذه الحقن لا تكون ذات فائدة كبيرة فى الحالات المتأخرة من الخشونة و الحالات التى يصاحبها تقوس بالساقين أو زيادة كبيرة بالوزن.

و بما ان حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية تساعد على إصلاح الأنسجة فلن يكون ذلك الإصلاح سريعا، حيث ان تحفيز الأنسجة المصابة واصلاحها يحتاج إلى فترة زمنية لإعادة التأهيل، لذا يجب المتابعة مع الطبيب بانتظام خلال هذه الفترة و اتباع تعليماته.

علاج ألتهابات و إصابات الأربطة والأوتار فى مناطق مختلفة من الجسم مثل الركبة و الكوع و الكتف و الكعب ...و تظهر فائدة هذه الحقن خاصة فى الرياضيين حيث تساعدهم على سرعة التعافي من إصابات الملاعب و العودة للملاعب. كما ان حقن الصفائح الدموية تستخدم أثناء جراحات خياطة الأربطة و الأوتار لتقوم بالتعجيل بإلتئام الانسجة



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