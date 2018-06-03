الصحة العالمية: تعاطي التبغ آخذ في الانخفاض ولكن ليس سريعا

أخبار الآن | جنيف - سويسرا - (وكالات)

انخفض استخدام التبغ بشكل ملحوظ منذ عام 2000 ، وفقا تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية ، إلا أن هذا الانخفاض غير كاف لتحقيق الأهداف المتفق عليها عالميا والتي تهدف إلى حماية الناس من الموت والمعاناة من الأمراض القلبية الوعائية وغيرها من الأمراض غير المعدية.

وتشير الأرقام إلى أن التبغ هو السبب الرئيسي لحدوث 17% من جميع الوفيات الناجمة عن أمراض القلب.

كما يقتل التدخين أكثر من 7 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم سنويا، بما في ذلك 890 ألفا جراء تنفس دخان السجائر غير المباشر.

والتقدم الذي أُحرز في التخلص من عادة التدخين متفاوت، حيث إن الأميركيتين هي المنطقة الوحيدة التي تمضي قدما باتجاه تحقيق هدف خفض استهلاك التبغ بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2025 .

اقرأ أيضا:

هل الإقلاع عن التدخين كفيل بإصلاح ما تضرر من رئتيك؟