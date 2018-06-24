"الإسبريسو" عوضا عن الأنسولين لعلاج مرضى السكري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشف باحثون من سويسرا أن علاج مرضى السكري لن يكون في حقنة بعد تناول وجبة الطعام، وإنما سيكون في جرعة من "الإسبريسو" عوضاً عن ذلك. ويأمل الباحثون في أن يكون كوب من القهوة بعد وجبة طعام كافياً للسيطرة على مستوى السكري، وذلك بفضل الخلايا التي تمت هندستها لإطلاق الأنسولين، عندما تشعر بالكافيين في مجرى الدم.

وعدّل الباحثون خلايا بشرية، أخذت من الكلى، لصنع دواء السكري «GLP-1»، الذي يحفز خلايا بيتا في البنكرياس، لإنتاج الأنسولين، الذي يتحكم بدوره في مستويات السكر في الدم، وتتم زراعة الخلايا المعدلة تحت الجلد، وتضاف إليها مستقبلات من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق الأنسولين، عند استشعار الكافيين في مجرى الدم.



وأظهرت الاختبارات التي أجراها مارتن فوسينجر الذي قاد فريق المعهد السويسري الفيدرالي للتكنولوجيا في زيوريخ على الفئران المصابة بالسكري، أن مثل هذه الخلايا التي يتم إدخالها تحت الجلد، يمكن أن تستجيب للكافيين في القهوة أو الشاي أو مشروبات الطاقة لإنتاج دواء يسيطر على مستويات السكر في الدم لدى الحيوانات. ولن تكون هذه الخلايا جاهزة للاختبار من قبل البشر في الوقت القريب، وتعتقد شركة «Füssenegger» أنه من الممكن أن يستغرق فريق البحث سنوات قبل إجراء الاختبارات اللازمة لإثبات أن هذا الأمر آمن وفعّال.



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