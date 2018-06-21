دراسة: المتزوجون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة حديثة أن المتزوجين هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب أو الوفاة الناجمة عن النوبات القلبية أو السكتات مقارنة بالعازبين، مشيرين الى أن وجود شريك أو شريكة حياة ربما يساعد أيضا المرضى في إدراك الأعراض المبكرة لأمراض القلب أو بداية النوبات القلبية.

وبحسب الباحثين فإن غير المتزوجين يكونون أيضا أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 43 في المئة وأكثر عرضة بنسبة 55 في المئة للوفاة بالسكتة، وفحص الباحثون بيانات 34 دراسة سابقة شملت أكثر من مليوني شخص، وبشكل عام، وجدوا أن البالغين من المطلقين والمطلقات أو الأرامل أو أولئك الذين لم يسبق لهم الزواج كانوا أكثر عرضة بنسبة 42 في المئة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأكثر عرضة بنسبة 16 في المئة للإصابة بأمراض الشريان التاجي وذلك بالمقارنة مع المتزوجين، وفقا لرويترز.

وقال ماماس ماماس كبير الباحثين في الدراسة وهو من جامعة كيل البريطانية إن البحث ليس تجربة معدة خصيصا لإثبات ما إذا كان الزواج مفيدا لصحة القلب أم لا لكن ثمة أسباب عديدة ربما تجعل الزواج مفيدا من الناحية الوقائية بما في ذلك الاستقرار المالي والدعم الاجتماعي.

وأشار الباحثون إلى أنه على الرغم من ذلك فإن الزواج ليس هو عامل التنبؤ الأكبر بأمراض القلب، إذ تمثل عوامل معروفة مثل السن والجنس وارتفاع ضغط الدعم وارتفاع الكوليسترول والتدخين ومرض السكري حوالي 80 في المئة من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ونشرت كل الدراسات التي شملها البحث الأخير خلال الفترة بين عامي 1963 و2015 وتراوحت أعمار المشاركين فيها بين 42 و77 عاما وكانوا من أوروبا والدول الاسكندنافية وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا، ووجدت الدراسة أن الطلاق مرتبط بزيادة قدرها 33 في المائة في الوفيات بسبب أمراض القلب وازدياد خطر الوفاة بسبب السكتات. كما أن الرجال والنساء الذين مروا بتجربة الطلاق أكثر عرضة بنسبة 35 بالمائة للإصابة بأمراض القلب مقارنة بالمتزوجين..



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