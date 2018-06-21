العلاج الإشعاعي.. أحدث التقنيات لعلاج السرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

مع تقدم قطاع الرعاية الصحية في دبي، يستطيع مرضى السرطان الحصول على نظام علاج متطور بالأشعة يسهل عليهم مشوار العلاج وآلامه، اذ تعد تقنية العلاج الاشعاعي واحدة من أحدث التقنيات المتقدمة والتي تسمح لأطباء العلاج الإشعاعي الانضمام لأطباء الجراحة أثناء بعض عمليات الأورام وذلك لعلاج بقايا الورم التي يصعب استئصالها أو لتعقيم المنطقة المحتمل وجود بها بقايا ميكروسكوبية للورم وتسمح بإعطاء جرعة إشعاعية كبيرة مسلطة على منطقة الورم مباشرةً بعد الاستئصال قبل إغلاق الجرح ما يتيح التعامل بشكل مباشر دون المساس بالمناطق السليمة المحيطة للورم بكفاءة ودقة عالية وذلك لمنع نمو الورم مرة أخرى.

للحديث عن هذه التقنية ينضم الينا في الاستوديو الدكتور طارق دوفان مدير وكبير استشاريي علاج الأورام بالإشعاع في المستشفى الأمريكي بدبي.

1/ هل العلاج بالأشعة يفيد لعلاج كل أنواع مرض السرطان ؟

2/ هل يمكن استخدام العلاج بالأشعة مع العلاج الكيميائي ؟

3/ ما هي الجراحة الإشعاعية التجسيمية وأين وكيف تستخدم ؟

4/ ما هي بذور الإشعاع وهي مفيدة للعلاج من أي أنواع سرطانات ؟

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