دراسة طبية تنفي الفوارق بين أنواع الحمية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

نبه خبراء في التغذية من أن الحمية التي تعتمد على التقليل من الكربوهيدرات، ليست أكثر فائدة في خسارة الوزن، من الحمية القائمة على نقص الدهون.

ووجدت دراسة حديثة، أن الحميات تحدث أثرا متساويا في جسم الإنسان، ولذلك لا يجدر بمن يعانون السمنة أن يرجحوا كفة حمية واحدة فقط.

واعتمدت دراسة من جامعة ستانفورد على عينة من 609 شخص بينهم نساء ورجال تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاما، وقامت بإخضاعهم لنظامين من الحمية، أحدهما قليل الكربوهيدرات، والآخر قليل الدهون، واكتشفت في نهاية المطاف أن خسارة الوزن تمت بوتيرة واحدة.

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