علماء في هونغ كونغ يتوصلون إلى علاج وظيفي لفيروس الإيدز

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

توصل علماء في هونج كونج، إلى علاج وظيفي لفيروس "إتش.آي. في" المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز"، وهو إنجاز كبير ربما يعني استخدام جسم مضاد جديد للوقاية والعلاج من المرض.

واضاف العلماء انه تم تجربة العلاج على الفئران واظهرت النتائج ، أن الجسم المضاد الجديد قادر على السيطرة على الفيروس والقضاء على الخلايا المصابة.

ويقول قائد الفريق البروفيسور تشين شي وي، إن الجسم المضاد سيوفر للمرة الأولى القدرة على التعامل مع مختلف أشكال فيروس "إتش.آي.في"، ولا يوجد لقاح لعلاج الأشكال المختلفة للفيروس.

وأوضح أن العلاج الوظيفي يعني أن مستوى الفيروس سيكون منخفضاً للغاية، بحيث لا يمكن كشفه داخل جسم الإنسان طالما استمر حقن المرضى بالجسم المضاد ربما كل ثلاثة شهور أو أقل.

وأضاف تشين أن فريقه يهدف إلى نقل البحث إلى مرحلة التجارب السريرية في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.

ووفقاً لمركز "إيدز داتا هاب" المدعوم من الأمم المتحدة، بلغ عدد المصابين بفيروس "إتش.آي.في" في الصين نحو 850 ألفاً.

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