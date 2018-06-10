تحذير من بطيخ ملوث بالسالمونيلا في متاجر أمريكية شهيرة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حذرت مراكز الوقاية من الامراض في الولايات المتحدة الامريكية أن قطع البطيخ التي تباع في متاجر walmart و kroger ملوثة بجرثومة السالمونيلا.

واضافت المراكز ان البطيخ الملوث بالسالمونيلا تسبب في اصابة ٦٠ شخصاً حتى الآن في ٥ ولايات امريكية هي إلينوي وإنديانا وميشيغان وميسوري وأوهايو .

والسالمونيلا هي عدوى بكتيرية شائعة تصيب السبيل المعوي، وتعيش بكتيريا السالمونيلا عادةً في أمعاء الحيوانات والبشر وتخرج مع برازهم.

ويُصاب البشر بالعدوى في معظم الأحيان عبر تناول مياه أو طعام ملوث.

وعادةً، لا يعاني الأشخاص المصابون بعدوى السالمونيلا من أيّ أعراض.

ولكن قد يعاني بعضهم من الإسهال، والحمى، وتشنجات البطن في غضون من 8 إلى 72 ساعة من إصابتهم بالعدوى. ويتعافى معظم الأشخاص الأصحاء في غضون بضعة أيام بدون علاج محدد.

وفي بعض الحالات، يمكن أن يتسبب الإسهال المرتبط بعدوى السالمونيلا في جفاف شديد بحيث يتطلب رعاية طبية فورية. أيضًا قد تحدث مضاعفات تهدد الحياة إذا ما تعدى نطاق انتشار العدوى الأمعاء.

ويتزايد خطر الاصابة بعدوى السالمونيلا إذا كنت تسافر لبلدان تعاني من سوء خدمات الصرف الصحي.

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