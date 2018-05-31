هل تعلم أن مضغ العلكة يساعدك على "خسارة الوزن"؟

أخبار الان | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



هل تعاني من زيادة في الوزن وترغب في خسارة بعض منه؟ إذا كانت الاجابة نعم، فتوجه فورا إلى أقرب سوبر ماركت لشراء العلكة، فقد كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة "واسيدا" اليابانية، أن مضغ العلكة أثناء المشي يرفع معدل نبض القلب ويساعد على الحركة بسرعة أكبر، ما يزيد من حرق السعرات الحرارية.



وبحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مضغ العلكة أثناء المشي يرفع معدل نبض القلب، وهو أمر مفيد لخسارة الوزن. واعتمدت الدراسة التي أعدها الباحثون في الجامعة اليابانية على عينة من 46 مشاركا، تراوحت أعمارهم بين 21 و69 عاما.



وطلب الباحثون من المشاركين في الاختبار الأول للدراسة، أن يمشوا لمدة 15 دقيقة وهم يمضغون العلكة، بينما مارسوا في الاختبار الثاني رياضة المشي للمدة نفسها، وأكلوا المكونات التي تصنع منها العلكة لكنهم لم يمضغوها.

ووجدت الدراسة أن معدل نبض القلب كان في مستوى أعلى لدى المشاركين الذين مضغوا العلكة خلال تحركهم، كما لاحظت الدراسة أن النبضات زادت لدى المشاركين في الدراسة والذين كانوا أكبر سنا..

مصدر الصورة (thechalkboardmag)



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