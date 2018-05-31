دراسة: فيتامين (د) يساعد على إنجاب أطفال بأوزان طبيعية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

خلص بحث جديد إلى أن النساء اللواتي يتناولن المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين (د) خلال الحمل، قد يكُنَّ أقل عرضة لإنجاب أطفال يعانون من نقص في الوزن، وأشار البحث أيضا إلى أن هذه المكملات ربما تكون مرتبطة بتقليص خطر وفيات الأجنة أو الأطفال. لكن فعالية مكملات فيتامين (د) لا تأتي بتلك المنافع إلا إذا تناولت النساء 2000 وحدة دولية أو أقل في اليوم.



وارتبطت هذه الكمية من الفيتامين بتراجع احتمالات إنجاب أطفال يعانون من نقص في الوزن بنسبة 55 في المئة ووفيات الأجنة أو حديثي الولادة بنسبة 65 في المائة.

وقال كبير الباحثين شو تشين وي، من جامعة مونتريال بكندا، إن تناول فيتامين (د) أثناء الحمل آمن ولا يسبب وفيات للأجنة أو حديثي الولادة، كما لا يسبب عيوبا خلقية أو أمراض خطيرة عند الولادة. وتساهم هذه المكملات في تحسين مستويات الكالسيوم لدى الرضع ونموهم في الأشهر الإثني عشر الأولى من أعمارهم.

وأضاف وي في رسالة لرويترز، عبر البريد الإلكتروني: "فضلا عن ذلك وجدنا أن الجرعة الأقل من مكملات فيتامين (د) (حتى 2000وحدة دولية في اليوم) تقلص خطر وفاة الأجنة أو حديثي الولادة وخطر صغر حجم الرضع خلال فترة الحمل لكن الجرعات الأكبر (أكثر من 2000 وحدة دولية في اليوم) لم تقلص خطر وفاة الأجنة أو نقص أوزانهم خلال فترة الحمل".

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