سرطان القولون .. الخطر الصامت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

دراسات تؤكد أن سرطان القولون هوا السبب الثالث في الوفاة حول العالم وأن التقدم بالعمر ونمط الحياة أهم عوامل الخطر، لا يزال أيضا هوا السبب الثالث الأكثر شيوعا في الوفاة في الولايات المتحدة لدى النساء، والسبب الرئيسي الثاني في الوفاة لدى الرجال.



دراسات تؤكد أن سرطان القولون هوا السبب الثالث في الوفاة حول العالم وأن التقدم بالعمر ونمط الحياة أهم عوامل الخطر، لا يزال أيضا هوا السبب الثالث الأكثر شيوعا في الوفاة في الولايات المتحدة لدى النساء، والسبب الرئيسي الثاني في الوفاة لدى الرجال.

، وتتجلى المراحل الأولى لسرطان القولون في وجود كتل صغيرة من الخلايا غير السرطانية التي تتحول مع مرور الوقت إلى أورام خبيثة، وتتفاوت في حجمها بين الصغير والكبير وقد تكون الصغيرة منها مصحوبة بأعراض قليلة أو قد تكون دون أعراض، في بعض الأحيان. تشمل الأعراض التي تدل على بداية سرطان القولون عند ظهور تغيير في النشاط الاعتيادي للأمعاء، وظهور الدم عند الإخراج، أو في حالات أخرى التعرض لتشنجات معوية مستمرة وظهور انتفاخ غازي في البطن أو أوجاع في المعدة.

ومن أعراض سرطان القولون تشمل ما يلي:

عادةً في المراحل الأولى لسرطان القولون يكون صغيراً لا يُسبّب أيّة أعراض، ومع مرور الوقت ونموّها تظهر الأعراض المختلفة ، نزيف الدم من الورم؛ حيث يلاحظ المريض خروج الدم مخلوطاً مع البراز بشكل قليل على شكل خيوط دموية، ومن الممكن أن يلوّنه باللون الغامق بحيث يكون لون البراز يميل إلى البني الداكن أو الأسود. قد يتسبّب النّزيف المتكرر بفقر الدم فيؤدي إلى شحوب لون البشرة.

يصاحب خروج البراز مخاط. اختلاف في طبيعة حركة الأمعاء فتكون على شكل إمساك وإسهال متكرّر، بشكل غير معتاد المريض عليه.

عدم الشعور بإتمام عملية التبرز؛ حيث يشعر بعدم تفريغ الأمعاء لديه بشكل كامل.

آلام في البطن.

و إجراء فحوصات مسحيّة روتينية للكشف عن سرطان القولون هو أمر مفضّل ويوصى به ابتداء من سن 50 عاما لجميع الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا في قائمة الناس المعرضين لخطر الإصابة بسرطان القولون

. هنالك عدة فحوصات مسحية كهذه - لكل منها إيجابيات وسلبيات. هنالك عدة خيارات لفحص القولون:

● فحص سنوي للكشف عن دم خفي في البراز

● فحص الحمض النووي (DNA) في البراز - على الرغم أنه من غير الواضح بعد كم من الوقت على المرء أن ينتظر بين الفحص والتالي

● فحص بالتنظير السيني (sigmoidoscopy) - مرة كل 5 سنوات

● فحص بحقنة مزدوجة التباين (Double contrast enema) - مرة كل 5 سنوات

● تنظير القولون (colonoscopy) - مرة كل 10 سنوات

● تنظير القولون الافتراضي (Virtual colonoscopy) - مرة كل 5 سنوات

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