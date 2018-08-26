1000 ممثل يحيون وقائع أشهر معارك الحرب العالمية الأولى

أخبار الآن | باريس - فرنسا (وكالات)

أعاد تمثيلُ يشارك فيه ألفِ شخص بزيّ جنود،, المشاهدين إلى وقائع معركة فردان أشهرِ معارك الحرب العالمية الأولى بين الفرنسيين والألمان. المشاركون يستعيدون في هذه المعركة التمثيلية وقائعَ المواجهةِ الضارية التي دارت رَحاها في شمالِ فرنسا، على مدى عشرةِ أشهر، أظهر خلالها الفرنسيون مقاومةً شرسة. وشارك في هذا الحدث الممتد على ثلاثة أيام ألف شخص من الشغوفين بالتاريخ أتوا من 18 بلداً.

ويصوّر المعسكر الحياة اليومية التي عاشها الجنود في ذلك الزمن، من مقرّ القيادة إلى مكتب البريد وورشات تصليح الأحذية. ويؤكد تيو ترافاغليني، وهو شاب في الثامنة عشرة يقول عن نفسه إنه شغوف بالتاريخ العسكري: "دوري يتمثل بجنديّ أميركي في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من العمر، يعمل في الشؤون التقنية، مثل اللاسلكي، لأن الاتصالات ضرورية جداً في المعركة، لنعرف ما إن كانت إحدى الجبهات قد أنهكت".

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وإلى جانبه، يعاين روبين هيرارد البالغ من العمر 27 عاماً زيّه الحربيّ بفخر، ويقول "أنا أؤدي دور ضابط في الفرقة الثامنة عشرة في سلاح المدفعية"، ويضيف "لقد استعدنا المعركة بأمانة، واستغرق التحضير ساعات طويلة وأبحاثاً للعثور على بعض القطع المناسبة للمرحلة، ولاسيما الأحذية، ولكن المهم هو أن ننقل للجمهور ما جرى في ذلك الزمن".

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