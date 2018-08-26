سعوديون: شكرا لمن ساهم في نجاح الحج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

نجحت المملكة العربية السعودية في توفير كل الإمكانيات لراحة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام، ما أدى إلى نجاح موسم الحج الحالي وهو مادفع مغردين لتدشين هاشتاغ حمل عنوان #شكرا_لمن_ساهم_في_نجاح_الحج.

وورد على الهاشتاغ أكثر من خمسة آلاف تغريدة على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وعبر الهاشتاغ شكر المستخدمون السلطات السعودية على تنظيم الحج هذا العام، وتوجهوا بشكر خاص إلى رجال الأمن الذين كانوا متواجدين لمساعدة الحجاج.

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