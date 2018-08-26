بعد اغتصاب وقتل راكبة.. شركة صينية لنقل الركاب تعلّق خدماتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتوالى مسلسل اعتداء سائقي سيارات الأجرة على الراكبات فصولا، مؤخرا حط هذا المسلسل رحاله في الصين، حيث أعلنت شركة ديدي تشو شينغ أكبر شركات نقل الركاب في الصين تعليق خدماتها التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة في كل أنحاء الصين وذلك بعد يوم واحد من إعلان الشرطة قيام سائق سيارة بالشركة باغتصاب راكبة وقتلها في مدينة ونتشو بشرق البلاد.



وقالت ديدي تشو شينغ وهي أكبر شركة لنقل الركاب عالميا من حيث عدد الرحلات إنها تأسف لتعليق خدمة نقل الركاب في الوقت الحالي بسبب" أخطاء محبطة" في الوقت الذي تقوم فيه الشركة بإعادة تقييم نشاطها.



وتقدر قيمة شركة ديدي تشو شينغ بخمسين مليار دولار، وتتوسع الشركة بقوة خارج الصين وتستهدف أسواقا جديدة في المكسيك والبرازيل واستراليا وتنافس أوبر. وفي 2016، استحوذت ديدي على نشاط شركة أوبر في الصين.

مصدر الصورة CHARLES MILANDER

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