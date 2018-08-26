أول جهاز كمبيوتر "أبل" للبيع في مزاد علني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عرضت شركة أبل أول جھاز نادر تطلقه للبیع في مزاد علني ينطلق في الثالث عشر من سبتمبر المقبل وينتھي في الرابع والعشرين من الشهر ذاته. ووفق ما أفادت به صحیفة ذا صن البريطانیة، ُ صُمم الجھاز في مرآبٍ بولاية كالیفورنیا، على يدِ مؤسسي الشركة، وقد تم التخلي عنه عام الف وتسعمئة وسبعة وسبعين.

وأعاد خبير حاسبات آبل موري كوهين الحاسب المعروض للبيع في مزاد إلى حالته الأصلية التشغيلية، واختبر نظام التشغيل لمدة ثماني ساعات دون أي عطل أو خطأ. ويضم الجهاز أيضا لوحة المفاتيح الأصلية من السبعينيات.

يعد الجهاز مثالا على البدايات المتواضعة لشركة آبل التي بدأت في كوبرتينو بكاليفورنيا، وتحولت مؤخرا إلى أول شركة تطرح أسهمها في طرح عام لتقدر قيمتها بتريليون دولار. كان الحاسب الآلي آبل - 1 يباع مقابل 666 دولار، لكن يتوقع أن يباع بنحو 300 ألف دولار أو يزيد في المزاد.

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