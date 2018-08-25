حديقة حيوان لندن تغري حيواناتها بالطعام لإتمام عمليات الوزن

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (رويترز)

أجرت حديقة حيوان لندن عملياتِ الوزن السنوية لآلافِ الحيوانات الموجودةِ فيها، ولجأ الحراس لإطعامِ الحيوانات لإغرائها بقبولِ العمليات، من أجلِ الحفاظ على صحتِها وتقديمِ عنايةً أفضل للأنواع المعرضةِ لخطر الانقراض.

وتستغرق عمليات الوزن والتوثيق عدة ساعات كما يحتاج تنفيذها إلى العديد من الحراس داخل الحديقة.

وتعدُ تلك العمليات فُرصةًً بالنسبةِ للحديقة لتحديثِ سجلاتها.

الزرافة إيليش هي واحدة من آلاف الحيوانات التي تخضع لعمليات الوزن التي تجريها حديقة حيوان لندن سنوياً حيث يغري الحراس الحيوانات بتقديم الطعام المفضل لها كي تتقبل عملية الوزن وقياس الطول.



وتعد إيليش أكبر حيوان في هذه الحديقة حيث تزن 836 كيلو جراماً بينما يبلغ ارتفاعها أربعة أمتار تقريباً.



لكن مارك هابين المدير بحديقة حيوان لندن يقول إن عملية الوزن أو قياس الطول ليست بالأمر السهل وخاصة في حالة القرود السنجابية بسبب نشاطها الزائد.



ويوضح هابين أن عمليات وزن الحيوانات مهمة للغاية من أجل ضمان الحفاظ على صحتها وأيضاً من أجل رصد حالات الحمل بين تلك الحيوانات.



وتتقاسم حديقة لندن المعلومات التي تقوم بتجميعها أثناء عمليات الوزن مع حدائق الحيوان الأخرى في جميع أنحاء العالم بهدف تقديم عناية أفضل للأنواع المعرضة لخطر الانقراض بين الحيوانات الموجودة في الأسر.

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