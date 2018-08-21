حاجة أردنية تضع مولودها على جبل عرفات

أخبار الآن | مكة - السعودية ( واس)

استقبل مستشفى جبل الرحمة بمشعر عرفات أول حالة ولادة لحاجة من الجنسية الأردنية. وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس). وقدم الطاقم الطبي في المستشفى الرعاية الطبية اللازمة للطفل ووالدته اللذين يتمتعان بصحة جيدة، فيما بادر والد الطفل بتسميته وضاح نسبة إلى مدير مستشفى جبل الرحمة لما لقاه من رعاية واهتمام.

ودخلت السيدة مستشفى عرفة لتلد طفلتها، لتكون أول حالة ولادة فى يوم عرفة فى موسم حج 2018 . وكان ضيوف الرحمن، أدوا اليوم الركن الأعظم من الحج، بالوقوف على جبل عرفات، على أن تستمر مشاعر حج بيت الله الحرام اليوم الثلاثاء مع أول أيام عيد الأضحى.

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