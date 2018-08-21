تمساح يهاجم سيدة أثناء سيرها مع كلبها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت السلطات في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية مقتل امرأة في هجوم لتمساح أثناء سيرها مع كلبها قرب بحيرة.

وقال مكتب رئيس شرطة مقاطعة بوفورت، في بيان، إن الهجوم وقع حوالى التاسعة من صباح الاثنين عند منتجع سي باينز على جزيرة هيلتون هيد.

واستجابت خدمة الإطفاء للإنذار بالحادث، واستعادت جثة كلاين التي تم تحديدها لاحقا من قبل أقربائها. وقام المحققون بتفتيش البحيرة الشاطئية المستنقعية للعثور على التمساح البالغ طوله 8 أقدام، وتمكنوا من قتله في نهاية المطاف.

وتجدر الإشارة إلى أن التمساح الأمريكي شائع في معظم الولايات الجنوبية الأمريكية، حيث تتوطن التماسيح في المساحة الممتدة من شرق ولاية تكساس وعبر فلوريدا حتى ولاية كارولينا الشمالية، حيث تزدهر في الأراضي الرطبة.

وتبحث الشرطة وهيئة الموارد الطبيعية في ساوث كارولينا وأفراد أمن المنتجع عن التمساح.

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