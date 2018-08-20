مثلجات على هيئة كلاب تبدو أقرب إلى الحقيقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

اجتذبت مثلجات مجسمة على هيئة كلاب وضعها مطعم في تايوان على قائمته الكثير من الزبائن لالتقاط الصور بجانبها قبل أن يستمتعوا بتناولها بمزيج من مشاعر السعادة والأسف في الوقت نفسه.

فمجسمات الكلاب المثلجة "شاربيه" تبدو حقيقية للغاية، وتقدم للأكل بنكهات عدة من بينها آيس كريم الشوكولاتة أو الفول السوداني.

وبدأ مطعم "جيه سي كو آرت كيتشن" في مدينة كوشيونج جنوب تايوان بتقديم هذه الأطباق المثلجة منذ الشهر الماضي، وعمل على أن تقدم مجسمات الكلاب المثلجة بطريقة خاصة تجعلها وكأن شعرا حقيقيا يغطيها.

وتحفظ هذه المجسمات في درجة حرارة 30 تحت الصفر، ما يحافظ على شكلها لوقت كاف دون أن تفقد ملامحها ويمنح العاملين في المطبخ الفرصة لتلوين عينيها بصلصة الشوكولاتة قبل تقديمها للزبائن.

وقال "وو بو-يي" أحد زبائن المطعم إن ملامح هذه المجسمات تبدو حقيقية للغاية، وعندما تنظر لعينيها تشعر وكأن كلبا حقيقيا ينظر إليك بالفعل. ويرى أن هذه المثلجات فريدة للغاية.

ويستغرق مجسم الكلب الواحد المثلج خمس ساعات لتحضيره، في حين يتناوله الزبائن مقابل ما يعادل 3 دولارات ونصف الدولار للمجسم الصغير، ونحو 5 دولارات للمجسم الكبير.

أما "ميا سو" وهي أيضا زبونة للمطعم فقالت إنها تشعر بالأسف من أجل هذا الكلب كونه صنع ليبدو وكأن كلبا حقيقيا يقدم للأكل. وقالت إن شعورها بالأسف نابع من كونها تشعر وكأن تقطيع هذا المجسم المثلج سيؤلمه فعلا.

وبفضل وسائل التواصل الاجتماعي، يجد هذا المطعم صعوبة كبيرة في مواكبة الطلب الشديد عليه من الزبائن، إذ لا يمكنه سوى إعداد 100 من هذه المجسمات كل يوم.

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