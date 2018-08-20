شعر مستعار للأطفال المصابين بالسرطان في البوسنة

أخبار الآن | سراييفو - البوسنة (وكالات)‏

تقدم حملة "شعري شعرك" في البوسنة للأطفال المصابين بالسرطان الشعر المستعار بالمجان، وهي تشجع البوسنيين خصوصاً النساء على التبرع بجزء من شعرهم لمحترف لتصنيع الشعر المستعار للأطفال في ( ساراييفو ) يديره حوالى عشرة متطوعين. المئات جاؤوا لتقديم خصل الشعر خلال أحداث شهدتها مدارس أو مراكز تجارية، فيما أرسلت أخريات ضفائر من شعرهن عبر البريد، وحتى اليوم، صنعت حوالى عشرين باروكة وقدمت للأطفال.

وقالت أيلا نيزيتش، متطوعة في الحملة كانت مصابة باللوكيميا: "قد يبدو التفكير بهذا الأمر تافهاً عندما يكون الهم الأساس محاربة مرض بهذه الشراسة، غير أن فقدان الشعر له تبعات نفسية ثقيلة جداً خصوصاً على الفتيات اللواتي لا يجرؤن على الخروج في العلن".

وقال فؤاد خليلوفيتش، مدير المشغل: "نحاول أن يشبه الشعر المستعار إلى أقصى حد تسريحة الطفل قبل فقدانه شعره، نأخذ قياسات للرأس ونعاين الصور القديمة". في هذا البلد الواقع في منطقة البلقان والمصنف أحد أفقر بلدان أوروبا، يمثل التضامن الاجتماعي في أحيان كثيرة ركيزة أساسية لإنقاذ الأرواح.

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