دبي تقيم مسابقة لأطول فترة نوم ممكنة
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
إذا كنت من عشاق النوم.. فعليك التوجه إلى دبي التي تقيم مسابقة لأطول فترة نوم ممكنة.. حيث يقيم معرض المفروشات السنوي، إنديكس، مسابقة النوم في دبي في الـ 16 من سبتمبر/ أيلول المقبل، بالتعاون مع شركة الأسِرّة وفرش النوم "دي روتشي"، من أجل إيجاد الرابح الأكبر، والذي يُتوقع منه النوم بسلام لأطول فترة ممكنة، وسط أرض المعرض الذي عادة ما يضج بآلاف الزوّار.
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