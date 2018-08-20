... إذا كنت من عشاق النوم.. دبي تقيم مسابقة لأطول فترة نوم ممكنة يقيم معرض المفروشات السنوي، إنديكس، مسابقة النوم في دبي في الـ 16 من سبتمبر/ أيلول المقبل، بالتعاون مع شركة الأسرّة وفرش النوم "دي روتشي"..

... لماذا يصاب طفلي بالأمراض المختلفة خلال فترات زمنية قصيرة؟ تعانى الكثير من الأمهات من تكرار إصابة أطفالهن بالأمراض المختلفة خلال فترات زمنية قصيرة مما يجعل الطفل دائما هزيلا وضعيفا وهو ما قد يؤثر سلبا على نموه وصحته. ويرجع تكرار الإصابة بهذه الأمراض إلى ضعف الجهاز المناعي الطبيعي للطفل والذي يعمل كحصن واق ضد الفيروسات والميكروبات المختلفة

... اهم علامات مرض السرطان عند الرجل.. احذر منها! السرطان من أخطر الأمراض التي انتشرت في السنوات القليلة الماضية بشكل مثير للقلق حيث تسبب في رفع نسب الوفيات سواء من الجنسين رجال، و نساء، ولكن سنتحدث اليوم عن الأعراض التي تصيب الرجال، و للأسف يتجاهلها فئة كبيرة منهم مما يشكل ضرر كبير على حياتهم .. ما هي العلامات ..؟

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