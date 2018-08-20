إكتشاف "المدينة المفقودة" في أمريكا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كشف علماء أثار عن " المدينة المفقودة" في أكبر مدن ولاية ميزوري الأميركية حيث تعد منطقة قديمة وعتيقة الطراز، كانت عبارة عن مخزن للأدوية. وبدأ العلماء في تجميع متعلقات المكان وذلك قبل عدة سنوات ، مشيرين إلى أن سكان "المدينة المفقودة" عاشوا في منازل مصنوعة من القش.

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كما صرح بليكسلي، البالغ من العمر 75 عاماً "بعدما قام علماء في جامعة كاليفورنيا في بيركلي عام 2013 بإعادة ترجمة الروايات الإسبانية التي كانت تتناول غالباً غزواتهم؛ اكتشفت أن أوصاف شهود العيان تنطبق تماماً مع هذا المكان.. ذلك ما دفعني للبحث".

وأشار بليكسلي إن سكان "المدينة المفقودة" عاشو في منازل مصنوعة من القش، كما يعتبر هذا الموقع ثاني أكبر مستوطنة قديمة في البلاد بعد "كاهوكيا" في إلّينواس.

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